عنابة: توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية عنابة، على إثر عمليات متفرقة، من توقيف 3 أشخاص، مسبوقين قضائيا، مشتبه فيهم في قضايا حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات من قبل المصلحة، مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحياء

وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت من توقيف 3 أشخاص،مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 23 و36 سنة، مع حجز 237 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، 88 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع.

وفور استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، عن قضايا تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة.

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