عنابة.. توقيف 3 أشخاص وحجز كوكايين وبنادق صيد وأسلحة بيضاء

نجحت مصالح الأمن الخارجي بسيدي سالم في بلدية البوني بعنابة، على اثر عمليتين متفرقتين، من توقيف 3 أشخاص وحجز كوكايين وأسلحة بيضاء.

وفي التفاصيل، أفضت العملية الأولى إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، مع حجز 27 بندقية صيد بحري.

بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء تمثلت في 29 سكين حجم كبير، و22 سلاح من الحجم صغير وسيف تقليدي الصنع.

وكذا 80 قطعة غيار ومعدات غطس وصيد المرجان، و50 قناع بحري 33 مطاطا و32 بذلة غطس، و12 كافش ضوء بحري.

في حين أسفرت العملية الثانية من توقيف شخصين في العقد الثالث، وحجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين و36 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، وميزان يستعمل في عملية وزن الكوكايين.

بالإضافة إلى مادة خاصة لمزج الكوكايين، ومبلغ مالي يزيد على 18 مليون سنتيم من عائدات الترويج.