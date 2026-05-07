عنابة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 3.5 كلغ كيف و15 ألف قرص مهلوس

وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لناحية الشرق - عنابة – بحر الأسبوع المنصرم، وعلى إثر عمليتين منفصلتين حد لنشاط شبكتين إجراميتين منظمتين مختصتين في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 3.5 كلغ من المخدرات وقرابة 15000 قرص مهلوس.

وأسفرت العملية الأولى عن توقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 40 سنة، مع حجز مركبتين سياحيتين و 3.5 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي فيما أسفرت العملية الثانية عن توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة. مع حجز 14880 قرص مهلوس، مركبة نفعية تستعمل في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم بخصوص القضية الأولى أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة “الذرعان “، عن قضية حيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع للبيع مخدرات من نوع راتنج القلب الهندي بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

فيما تم تقديم المشتبه فيه في القضية الثانية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة، عن قضية حيازة وتخزين ونقل مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.