عنابة.. توقيف 3 اشخاص و حجز 239 غرام من الكوكايين

نجحت عناصر الشرطة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية عنابة. من الاطاحة بنشاط عصابة اجرامية مختصة في ترويج و بيع المخدرات الصلبة كوكايين متكونة من 3 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 إلى 34 سنة .

كما أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من الكوكايين قدرت ب 239 غرام و كدا مبلغ مالي من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات.

العملية جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لمصالح الشرطة فرقة مكافحة المخدرات و فرقة التفويضات القضائية .

حيث تم استغلال المعلومة و الوصول إلى الموقوفين من بينهم فتاة .

وبعد اتخاد كافة الإجراءات المعمول بها سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة خلال الساعات القليلة القادمة. للنظر في التهم الموجهة إليهم.