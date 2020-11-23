عنابة: توقيف 3 مسبوقين قضائيا لحيازة ونقل وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة

أخبار الجزائر
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عنابة: توقيف 3 مسبوقين قضائيا لحيازة ونقل وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة
بقلم نسرين محفوف

نجحت فرقة مكافحة المخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، في توقيف 3 أشخاص، مسبوقين قضائيا.

وحسب بيان أمن ولاية عنابة، اليوم الاثنين، يشتبه الموقوفون في قضية حيازة ونقل وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

ومكنت احترافية قوات الشرطة من حجز كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها بـ 07 كلغ و50 غرام من الكيف المعالج.

وتم حجز مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان بالترويج، هواتف نقالة، ومبالغ مالية من عائدات الترويج تجاوزت قيمتها الـ 100 مليون سنتيم.

وأشار بيان أمن ولاية عنابة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم.

وتواصل مصالح أمن ولاية عنابة بنفس العزيمة والقناعة عملياتها الشرطية لردع كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن وسلامة ممتلكاته.


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