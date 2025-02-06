عنابة.. توقيف 3 نساء بتهمة إنتاج مقاطع فيديو مخلة بالحياء

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لأمن ولاية عنابة، من توقيف 3 نساء، بتهمة إنتاج مقاطع فيديو مخلّة بالحياء.

وحسب بيان المصالح ذاتها فإن الموقوفات تتراوح أعمارهن بين 25 و33 سنة، مشتبه فيهن في قضية إنتاج مقاطع فيديو مخلة بالحياء، وعرض لأنظار الجمهور عبر شبكة الأنترنت فيديوهات مخلة بالحياء.

كما قامت المشتبه فيهن بإغراء الأشخاص من كلا الجنسين قصد تحريضهم على الفسق وفساد الأخلاق بالإشارة والأقوال والصور.

وقامت المشتبه فيهن بانتحال مهنة، وتعريض سلامة الأشخاص الجسدية مباشرةً للخطر بالانتهاك المتعمد والبيّن لواجب من واجبات الاحتياط التي يفرضها القانون. وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم تقديم المشتبه فيهن، أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.