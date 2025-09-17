عنابة: توقيف 4 أشخاص اعتدوا على سائق سيارة وسرقوا مركبته

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبركة الزرقاء بولاية عنابة من معالجة قضية نوعية. متعلقة بتعرض أحد المواطنين للاعتداء باستعمال أسلحة بيضاء متبوع بسرقة سيارة.

العملية، جاءت مباشرة بعد شكوى من طرف الضحية بخصوص تعرضه لاعتداء من قبل أشخاص مشتبه فيهم. قام بنقلهم على متن مركبته من إحدى الولايات المجاورة إلى ولاية عنابة. أين قاموا باستدراجه إلى إحدى المزارع وتكبيله وتكميم فمه باستعمال شريط لاصق وسرقة سيارته وسلبه بعض أغراضه الخاصة والفرار نحو وجهة مجهولة.

على الفور تم مباشرة التحقيقات وتكثيف الأبحاث والتحريات المدعمة بفرق الأمن والتحري للدرك الوطني وتدخلات تقني مسرح الجريمة ومحققي تكنولوجيات الإعلام والإتصال. أين تم تحديد هوية أحد أفراد الشبكة واسترجاع المركبة المسروقة من إحدى الولايات المجاورة.

بعد التعمق في التحقيق، تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة التي تبين أن بعض أفرادها متورطون في عدة قضايا مماثلة. تنشط بطريقة إحترافية في السرقة والإعتداء على مستعملي الطريق داخل وخارج ولاية عنابة. تم توقيفهم في ظرف وجيز بعد تمديد الإختصاص إلى عدة ولايات.

أسفرت العملية عن إسترجاع المركبة المسروقة وبعض أغراض الضحية التي سلبت منه، حجز مبلغ مالي عائدات إجرامية، توقيف 04 أشخاص سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية فور الإنتهاء من التحقيق، فيما لا يزال مشتبه فيهما آخران متورطان في القضية في حالة فرار.

