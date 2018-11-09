عنابة.. توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة بحوزتهم 40 غرام من الكوكايين

تمكنت، ليلة امس، فرقة البحث و التحري لأمن ولاية عنابة، بالتنسيق مع المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات بالحجار، من توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم كمية معتبرة من الكوكايين قدرت بحوالي 40 غرام.

المجموعة متكونة من كهل في العقد الخامس رفقة زوجته التي تعمل “حلاقة النساء”.

بالاضافة، الى شريكيهما الآخرين، ينحدرون من حي واد الذهب وديدوش مراد وسط مدينة عنابة.

وحسب مصادر النهار، فإن عملية التوقيف جاءت بعد معلومات عن قيام المتهم الرئيسي بترويج مادة الكوكايين، قبل أن تقتحم ذات المصالح بيته بأمر من وكيل الجمهورية.

أين تم ضبط حوالي 40 غرام من الكوكايين مجهزة للبيع.

في حين تمكنت زوجته من رمي بقية الكمية داخل المرحاض.

هذا وقد تم وضع الموقوفين رهن الحبس المؤقت، على أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.