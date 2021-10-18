 عنابة: توقيف 4 أشخاص وحجز عتاد لاستخراج المرجان بالبوني

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة. من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 32 سنة. متورطين في استخراج ونهب المرجان بطريقة غير شرعية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت أثناء قيام مروحية تابعة للسرب الجوي 511 للدرك الوطني بعنابة بطلعة جوية. أين تم رصد ومشاهدة 3 قوراب تقليدية الصنع على متنها عدة أشخاص على مستوى واد سيبوس.والذين فروا مباشرة بعد مشاهدتهم المروحية نحو عمق الوادي باتجاه منطقة العلاليق بلدية البوني. أين قاموا بالتخلص من عتاد الغطس و قارورات الأكسجين، ليتم حجز عتاد يستعمل في عملية نهب المرجان.

وقامت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبوني من وضع خطة لتوقيف الفارين. أين تم وضع نقطة مراقبة بدعم من فصيلة الأمن. وعلى إثرها تم توقيف أربعة أشخاص في العقد الثالث. كما تم العثور على 3 محركات، 3 ازواج زعانف، دلو مملوء 20 لتر بنزين ، نابض حديدي أنبوب خاص بالاكسجين ، 8 احزمة رصاصية للغطس، 12 شباك جمع المرجان ، حقيبتي ظهر ، 6 معاول و فئات من مادة المرجان. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

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