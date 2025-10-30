عنابة.. توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من الكوكايين والمهلوسات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني 8 ماي 1945 بعنابة من توقيف 4 أشخاص، مع حجز كمية من الكوكايين والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات الصلبة (كوكاكين). إضافة إلى الأقراص المهلوسة وسط أحد الأحياء الشعبية ببلدية عنابة.

وعلى إثر ذلك، تم تفعيل عنصر الاستعلام، ورصد حركة المشتبه فيهم، ووضع خطة محكمة مدعمة بمستخدمي فرقة الأمن والتحري بعنابة، والاستعانة بالثنائي السينوتقني المتخصص، ما مكّن من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية وتوقيف أفرادها.

ومكنت العملية عن حجز أسلحة بيضاء متمثلة في: سيفين من الحجم الكبير، بندقية صيد بحري، قارورة غاز مسيلة للدموع، قواطع ورق. بالإضافة إلى حجز مخدرات صلبة بوزن 12.85 غرامًا من الكوكايين، وميزان إلكتروني، ومبلغ مالي قدره 54000 دينار، من عائدات الترويج، ثلاث هواتف نقالة.

وأسفرت العملية أيضًا عن توقيف 4 أشخاص سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. فيما لا يزال مشتبه فيه آخر متورط في القضية في حالة فرار.