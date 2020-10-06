عنابة.. توقيف 5 أشخاص وحجز 0.10 غ كوكايين

تمكنت مصالح أمن عنابة، في عمليتين متفرقتين، من توقيف 5 أشخاص وحجز 0.10 غرام كوكايين و406 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت هذه العمليات، بناء على معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب.

على إثر ذلك قامت قوات الشرطة، بوضع خطة محكمة ومدروسة مكنت من توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 29 و42 سنة.

المعنيين مشتبه فيهم في قضيتي حيازة المخدرات الصلبة بطريقة غير شرعية “كوكايين”، وحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.