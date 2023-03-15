عنابة: توقيف 59 شخص وحجز 5 كلغ مخدرات و13 كلغ من المرجان بعد أعمال شغب

تمكنت المصالح المشتركة بأمن ولاية عنابة من تفكيك عصابة أحياء زرعت الرعب وسط المواطنين. على مستوى حي سيدي سالم بلدية البوني. ذلك بالاعتداء على الأشخاص و الممتلكات.

وكانت العصابة تستعمل أسلحة بيضاء محظورة وكلاب مدربة. وتمت العملية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة بعنابة. حيث أسفرت عن توقيف 59 شخص وحجز 39 سلاح أبيض ، 06 بنادق صيد بحري ، 12رماح بنادق صيد بحرية، 04 مركبات و دراجة نارية محل سرقة. بالإضافة كذلك إلى حجز أزيد من 05 كلغ من المخدرات كانت معدة للترويج. بالإضافة إلى كمية من مادة الكوكايين و 241 قرص مؤثر عقلي.

كما اسفرت العملية عن حجز سيوف و سكاكين من الحجم الكبير و كلبين (02) تستمعل في تنفيذ عمليات السطو و الاعتداء على المواطنين بالإضافة إلى 13 كلغ من مادة المرجان الخام ، و مبلغ مالي من عائدات للترويج يفوق 29 مليون سنتيم و اربع 4 سيارات سياحية.

سيتم تقديم الأطراف بتاريخ اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة عن قضية المشاركة والانخراط في عصابة أحياء و تكوين جمعية أشرار لغرض ارتکاب جنايات. حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية المتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة. بالإضافة كذلك إلى حمل أسلحة بيضاء ظاهرة دون مبرر شرعي لزرع الرعب في نفوس المواطنين.

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