عنابة: توقيف 6 أشخاص محل بحث و7 آخرين لحيازة المخدرات والمهلوسات

قامت مصالح أمن ولاية عنابة، بعمليات شرطية واسعة النطاق، مست قطاع الأمن الحضري 11، تم خلالها توقيف أشخاص محل بحث.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، اليوم الأحد، أسفرت هذه العمليات عن فحص حالة 53 شخص، مراقبة 11 مركبة ودراجة نارية.

كما تم توقيف 7 أشخاص من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، توقيف شخصين من أجل حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

وتوقيف 3 أشخاص محل بحث من طرف الجهات القضائية، وتوقيف 3 أشخاص محل بحث من طرف المصلحة، وحجز أسلحة بيضاء.

كما تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات، وإنجاز 6 ملفات قضائية بخصوص البيع غير الشرعي بالطريق العام.

وتمت مراقبة 10 محلات تجارية، بالموازاة تم تحرير العديد من المخالفات بخصوص عدم احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .

للإشارة تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم.