عنابة.. توقيف 6 أشخاص وحجز “زطلة” ومهلوسات

تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول بأمن دائرة البوني في عنابة، من توقيف شخصين، مشتبه فيهما عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المعنيان تتراوح أعمارهما ما بين 24 ألى 27 سنة، وأحدهما مسبوق قضائيا.

وتم خلال هذه العملية، حجز قطع من المخدرات و20 قرص مهلوس.

في حين تمكنت قوات الشرطة التابعين لكل من الأمن الحضري السابع ، والأمن الحضري الأول، والأمن الحضري الثاني، من توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 30 سنة.

المعنيون مشتبه فيهم في قضية حيازة المخدرات، وحيازة المؤثرات العقلية، أين تم حجز قطع من المخدرات و8 أقراص مهلوسة.

أين تم إتخاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.