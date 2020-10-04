عنابة: توقيف 632 شخص خلال أسبوع

أخبار الجزائر
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عنابة: توقيف 632 شخص خلال أسبوع
بقلم نسرين محفوف

قامت مصالح أمن ولاية عنابة خلال الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر بتوقيف 632 شخص، حسب بيان لها.

وحسب بيان ذات الهيئة، فقد تم وضع في المحشر، 189 مركبة و8 دراجات نارية، وهذا لمخالفة التدابير المتخذة لمجابهة كورونا.

للإشارة فمن بين هؤلاء الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الفترة السالفة الذكر 197  شخص محل مخالفة عدم إرتداء القناع الواقي.

وأشار أمن ولاية عنابة، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين للتدابير المتخذة لمجابهة كورونا.

ودعت مصالح أمن ولاية عنابة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم.


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