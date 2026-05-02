عنابة.. توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 6 كلغ كوكايين

تمكنت فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية عنابة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، أين تم توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 06 كلغ من الكوكايين، ومبلغ مالي من عائدات الترويج بالعملة الوطنية يفوق 300 مليون سنتيم.

وحسب بيان لمصالح الأمن، حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات مفادها وجود نشاط لشبكة إجرامية. منظمة مختصة في المتاجرة بالكوكايين، على إثر ذلك قامت الفرقة بوضع خطة محكمة مكّنت من إحباط نشاط الشبكة الإجرامية. مع توقيف 07 أشخاص وحجز أزيد من 06 كلغ من الكوكايين، ومبلغ مالي من عائدات الترويج بالعملة الوطنية. يفوق 300 مليون سنتيم، سيارة سياحية و دراجة نارية تستعملان في نقل و ترويج المخدرات الصلبة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور