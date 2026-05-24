عنابة.. توقيف 7 أشخاص وحجز أكثر من 100 إطار مطاطي

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعنابة، من حجز أكثر من 100 إطار مطاطي من مختلف العلامات وتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم من أجل المضاربة غير المشروعة في الأطر المطاطية.

ويأتي ذلك، حماية للاقتصاد الوطني ومحاربة المضاربة في شقها المتعلق بسوق العجلات المطاطية المستوردة والمسوقة حصريا من قبل شركة نفطال بأسعار مسقفة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

وحسب بيان لذات المصالح، نفذ مستخدموا مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة عملية نوعية من خلال استغلال معلومات حول نشاط أحد تجار بيع التجزئة للأطر المطاطية بتسويقها بأسعار خيالية تصل إلى ضعف السعر المعتمد من قبل الشركة الوطنية.

ليباشر مستخدموا المصلحة، التحقيق بتفعيل تقنيات التحري الخاصة وتحديد الموقع الجغرافي للمحل التجاري. أين تم القيام بالتفتيشات اللازمة للمخازن والمستودعات المحاذية للمحل. ليتم العثور على أكثر من 100 إطار مطاطي أجنبي الصنع من مختلف المقاسات مموهة بإحكام داخل المخزن.

ومواصلة للتحقيق، تم تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة والقيام بالتفتيشات اللازمة. حيث أسفرت العملية على حجز أكثر من 100 إطار مطاطي، ومنظار ليلي وآخر نهاري، وجهاز تسديد، وطائرة دون طيار (درون). كما تم توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم إمرأتين.

وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

