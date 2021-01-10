عنابة.. توقيف 7 أشخاص وحجز 1503 قرص مهلوس وكوكايين

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن عنابة، من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، خلال أسبوع وعلى إثر 3 عمليات متفرقة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الأحد، فيتعلق الأمر بأشخاص مشتبه فيهم في عدة قضايا، منها استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية.

بالإضافة إلى حيازة ونقل وبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة باستحضار مركبة ذات محرك في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وكذا حيازة ونقل وعرض للبيع مخدرات صلبة بطريقة غير مشروعة باستحضار مركبة ذات محرك.

وحيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.

وتمكنت ذات المصالح، خلال هذه العمليات، من حجز 1503 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى 1.2 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي.

وكذا كمية من مادة المخدرات الصلبة كوكايين، ومركبتين، ومبالغ مالية من عائدات الترويج.