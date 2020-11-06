عنابة: توقيف 709 شخص ووضع بالمحشر 147 مركبة و6 دراجات نارية

قامت مصالح أمن ولاية عنابة خلال الفترة الممتدة من 2020/11/01 إلى 2020/11/05، بتوقيف 709 شخص.

كما تم وضع بالمحشر 147 مركبة و 06 دراجات نارية، وهذا لمخالفة القرارات والتدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

للإشارة من بين الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الفترة السالفة الذكر 155 شخص، محل مخالفة عدم إرتداء القناع الواقي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

وفي إطار تكثيف النشاطات التوعوية والتحسيسية الموجهة لفائدة المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، قامت مختلف المصالح بـ 194 عملية.

وجددت مصالح أمن ولاية عنابة دعوتها لكافة المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات.