عنابة: توقيف 716 شخص ووضع بالمحشر 88 مركبة خلال أسبوع

قامت مصالح أمن عنابة من 1 جانفي إلى 7 جانفي بتوقيف 716 شخص، ووضع بالمحشر 88 مركبة و3 دراجات نارية.

وتم توقيف هؤلاء الأشخاص لمخالفة القرارات والتدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

ويذكر أنه من بين الأشخاص الموقوفين خلال الفترة السالفة الذكر، هناك 287 شخص محل مخالفة عدم إرتداء القناع الواقي.

وفي إطار تكثيف النشاطات التوعوية والتحسيسية الموجهة لفائدة المواطنين للوقاية من كورونا قامت مختلف المصالح بـ 451 عملية تحسيسية.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

وعليه جددت مصالح أمن ولاية عنابة دعوتها لكافة المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات.