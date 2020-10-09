عنابة: توقيف 786 شخص خلال أسبوع

قامت مصالح أمن ولاية عنابة خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر إلى 8 أكتوبر بتوقيف 786 شخص.

وتم وضع في المحشر 139 مركبة و19 دراجات نارية، وهذا لمخالفة القرارات والتدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

للإشارة فمن بين الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الفترة السالفة الذكر 153 شخص محل مخالفة عدم إرتداء القناع الواقي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

وقامت مصالح أمن ولاية عنابة خلال الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر بتوقيف 632 شخص، حسب بيان لها.

وحسب بيان ذات الهيئة، فقد تم وضع في المحشر، 189 مركبة و8 دراجات نارية، وهذا لمخالفة التدابير المتخذة لمجابهة كورونا.

للإشارة فمن بين هؤلاء الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال الفترة السالفة الذكر 197 شخص محل مخالفة عدم إرتداء القناع الواقي.

وأشار أمن ولاية عنابة، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين للتدابير المتخذة لمجابهة كورونا.

ودعت مصالح أمن ولاية عنابة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم