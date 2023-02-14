عنابة: توقيف 8 أشخاص تورطو في قتل شاب

تمكن عناصر الفرقة الجنائية التابعة لمصالح الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، من توقيف 8 اشخاص تورطوا في جريمة قتل شاب.

العملية جاءت على إثر جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 25 سنة. أمسية السبت الفارط بحي واد الذهب بلدية عنابة على يد مجموعة من الشباب.

حيثيات القضية تعود إلى أمسية السبت في حدود الساعة خامسة مساءا. أين تلقت المصلحة بلاغ عن وقوع جريمة قتل بحي واد الذهب في عنابة. أين تنقل على جناح السرعة محققو الفرقة الجنائية بمعية فرقة البحث و التدخل إلى عين المكان. و بعد المعاينات الأولية المكللة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. أين تم تطويق مكان الجريمة و البحث و التحري المكثف.

كما آلت إلى توقيف كل الفاعلين في ظرف وجيز و عددهم 08 أشخاص تترواح أعمارهم بين 22 – 28 سنة. و بمشاركة قاصر عمره 17 سنة من ولاية عنابة. مع استرجاع و حجز أداة الجريمة المتمثلة في سلاح أبيض من نوع “كرونداري”. كما تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مختلفة الأصناف. قدرت بـ 166 قرص مهلوس.

وتم تكييف القضية بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض إرتكاب جنايات، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. جنحة طمس معالم و آثار الجريمة. كذا حيازة و إخفاء مواد صيدلانية ذات مؤثر عقلي بغرض الإتجار. بالإضافة كذلك إلى تحريض قاصر على فساد الأخلاق ، إرتكاب الجرم و المشاركة.

كما سيتم تقديم كل الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة اليوم الثلاثاء.

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