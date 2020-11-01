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عنابة.. توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم في عدة قضايا

أخبار الجزائر
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عنابة.. توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم في عدة قضايا
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت فرقة قمع الإجرام للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في عنابة، من توقيف 8 أشخاص، خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الأحد، من بين الموقوفين، 3 مشتبه فيهم في قضية تكوين مجموعة إجرامية تزرع الرعب وسط المواطنين.

وكذا 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا حيازة المخدرات والأسلحة البيضاء المحظورة، إضافة إلى شخص آخر مشتبه فيه في قضية السرقة.

هذا وأكد البيان، إن مصالح أمن عنابة تواصل بنفس العزيمة والقناعة عملياتها الشرطية لدحر كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن وسلامة ممتلكاته.


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