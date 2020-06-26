عنابة: توقيف 8 أشخاص من بينهم فتاتين في قضايا إجرامية مختلفة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الثالث بوزعرورة بلدية البوني، في إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، من توقيف 8 أشخاص من بينهم فتاتين.

وحسب المعلومات الموفرة فإن إثنان منهم محل بحث من طرف الجهات القضائية أما البقية الآخرون مشتبه فيهم في قضايا مختلفة منها، تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد السرقة من داخل منزل بالتسلق، إنشاء وكر للدعارة وتحريض قاصر على الفسق و فساد الأخلاق ، سرقة المواشي ، حمل سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي ، حيازة قارورة غاز مسيلة للدموع .

وأضافت ذات المصادر، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق الموقوفين