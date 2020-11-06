عنابة: توقيف 80 شخصا متورطا في عديد القضايا خلال شهر أكتوبر

قامت فرقة قمع الإجرام للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن عنابة، خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، بتوقيف عديد الأشخاص.

وتم توقيف 7 يشتبه فيهم بتكوين جماعة أشرار، وتم توقيف 32 شخص لحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة.

وتم توقيف 18 شخص لحيازة أسلحة بيضاء محظورة، توقيف 04 أشخاص من أجل السرقة في حالة تلبس.

كما تم توقيف 11 شخص بقضية المشاجرة والإخلال بالنظام العام، توقيف 04 أشخاص لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وتم توقيف 4 أشخاص من أجل السكر العلني، كما قامت بحجز أسلحة بيضاء محظورة، شماريخ وكمية من المشروبات الكحولية.

ويواصل أمن عنابة بنفس العزيمة والقناعة عملياتها الشرطية لدحر كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن وسلامة ممتلكاته.