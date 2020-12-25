عنابة: توقيف 816 شخصا ووضع بالمحشر 121 مركبة و4 دراجات نارية

قامت مصالح أمن عنابة من 18 إلى 24 ديسمبر، بتوقيف 816 شخصا، ووضع بالمحشر 121 مركبة و4 دراجات نارية.

وتم هذا لمخالفة القرارات والتدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

حيث يذكر أنه من بين الأشخاص الموقوفين خلال الفترة السالفة الذكر، هناك 324 شخص محل مخالفة عدم إرتداء القناع الواقي.

وفي إطار تكثيف النشاطات التوعوية والتحسيسية الموجهة لفائدة المواطنين للوقاية من كورونا، قامت مختلف المصالح بـ 681 عملية تحسيسية.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

وعليه تجدد مصالح أمن ولاية عنابة دعوتها لكافة المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات.