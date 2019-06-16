عنابة.. توقيف 9 مسبوقين في حملة لمكافحة الجريمة بسيدي سالم

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي سيدي سالم في ولاية عنابة من الاطاحة بعصابة مكونة من 09 أشخاص مسبوقين قضائيا.

المسبوقون تترواح أعمارهم مابين 20 و30 سنة يشكلون عصابة متخصصة في السطو على المنازل و زرع الرعب وسط المواطنين.

حيث أسفرت العملية عن حجز 06 سيوف من الحجم الكبير، 03 بنادق صيد بحري مزودة بأسهم حديدية، 05 سكاكين من الحجم الكبير، 04 شماريخ نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم و تقديمهم امام الجهات المختصة.

العملية في إطار مكافحة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، و محاربة كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة.