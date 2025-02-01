عنابة: توقيف7 أشخاص وحجز 25 ألف قرص مهلوس

تمكن مستخدمي الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار بعنابة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب، ترويج وتخزين الأقراص المهلوسة، يمتد نشاطها إلى عدة ولايات مجاورة.

وحسب بيان لذات المصلحة، نفذت العملية على إثر معلومات، متحصل عليها من طرف مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار. بخصوص محاولة ترويج كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وسط أحياء ولاية عنابة.

ومكن الإستغلال الفعال والسريع للمعلومة وتكثيف البحث والتحري، من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم.

كما تم حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة داخل مسكن أحد المشتبه فيهم، كانت مهيأة للترويج والمتاجرة بها وسط الشباب.

وبعد التعمق في التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات مجاورة. تم من خلالها توقيف باقي أفراد الشبكة.

وأسفرت هذه العملية النوعية عن حجز ما يقارب 25000 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ. و3 مركبات سياحية، وهواتف نقالة، مع توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم.

هذا وسيتم تقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق. فيما لا يزال ثلاث أشخاص متورطين في القضية تم تحديد هويتهم في حالة فرار.