عنابة.. توقيف مروّج مؤثرات عقلية وحجز 950 قرصا مهلوسا

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بعنابة، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشخص يروّج المؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية. وعلى إثر ذلك قامت المصلحة بوضع خطة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 63 سنة، مع حجز 950 قرصاً مهلوساً من مختلف الأنواع. وقارورتي سائل مخدر، مقصّين، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق الـ26 مليون سنتيم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بتاريخ اليوم، عن قضية حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع.