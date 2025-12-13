عنابة.. توقيف 5 أشخاص وحجز قرابة 69 كيف معالج 

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية مكنت من ضبط 68 كلغ و800 غ من الكيف المعالج وتوقيف 5 أشخاص من عناصر هذه الشبكة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها التحريات باشرها محققو فرقة مكافحة الإتجار غيرالمشروع للمخدرات رفقة عناصر الأمن الحضري السادس لأمن ولاية عنابة.

وأسفرت أفضت إلى ضبط 68 كلغ و800 غ من الكيف المعالج مخزنة ومخفية بداخل منزل يقع بأحد الأحياء السكنية غرب الولاية.

كما مكنت العملية من ضبط وإسترجاع 210 قرصا مهلوسا من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي يقدر بـ 224 مليون سنتيم من عائدات الترويج. وأيضا 4 مركبات من مختلف الأصناف تستعمل في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.