عنابة: حجز  أزيد من 2600  قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من حجز 2608 مؤثر عقلي من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

إضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في نقل المؤثرات العقلية، مع توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بتاريخ الأمس عن قضية الحيازة، التخزين، الحصول بغرض البيع، الترويج بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية .