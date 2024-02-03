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أخبار الجزائر

عنابة: حجز أزيد من 344 غ من الكوكايين

بقلم نادية بن طاهر
عنابة: حجز أزيد من 344 غ من الكوكايين
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تمكنت من مصالح أمن عنابة، ممثلة في فرقة شرطة الحدود الجوية لمطار رابح بيطاط، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بحر الأسبوع المنصرم، من حجز كمية من المخدرات الصلبة “الكوكايين”.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم خلال هذه العملية حجز 344.48 غرام من المخدرات الصلبة. وأدوات تستعمل في تخزين المخدرات الصلبة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الأجنبية من العائدات الإجرامية، مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 40 سنة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. عن قضية الحيازة والتخزين والتسليم والنقل للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وكذا استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، واستيراد بضاعة محظورة حظرا مطلقا وتبييض الأموال.

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