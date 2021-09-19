عنابة.. حجز أزيد من 3700 وحدة من المشروبات الكحولية 

في إطار مكافحة ظاهرة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة على مستوى اقليم المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة و نقلها دون ترخيص عبر الطرقات ، تمكن أفراد فصيلة الأمن و التدخل بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة من معالجة قضيتان تتعلقان بنقل و حيازة مشروبات كحولية تورط فيها شخص يبلغ من العمر 53 سنة ينحدر من ولاية. ام البواقي و ذلك بناءا على معلومات واردة مفادها قيام المشتبه فيه بنقل كميات معتبرة من المشروبات الكحولية.

استغلالا المعلومات المتحصل عليها تم وضع خطة محكمة للايقاع به أين تم توقيف مركبتين الأولى نوع مازدة بالمنطقة الصناعية جسر بوشي بلدية الحجار و الثانية شاحنة من نوع دايهاتسو على مستوى الطريق الوطني رقم 21 بحي كدية مراح بلدية عين الباردة و بعد مراقبة وثائقه و تفتيشها تفتيش دقيق تم العثور على ازيد من 3720 وحدة من المشروبات الكحولية داخل صندوقهما الخلفي ليتم توقيف شخص و اقتياده الى مقر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين الباردة لمواصلة التحقيق.

مواصلة للاجراءات تم حجز كمية المشروبات الكحولية و تسليمها الى مفتشية املاك الدولة بعنابة كما تم رفع جنحة نقل و حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة.