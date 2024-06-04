عنابة.. حجز أزيد من 57000 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عنابة، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، يمتد نشاطها عبر العديد من ولايات الوطن.

وتعود حيثيات القضية إلى استغلال معلومات من قبل المصلحة، حول عناصر شبكة إجرامية، كانوا بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية عبر عدة ولايات الوطن.

التحريات التي باشرتها عناصر المصلحة ، تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت من توقيف المشتبه الرئيسي فيها و حجز 57240 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ، سيارة سياحية تستعمل في نقل المؤثرات العقلية.

ليتم تقديم المشتبه فيه بتاريخ اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، عن قضية جناية حيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة.