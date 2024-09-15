عنابة .. حجز أزيد من 62 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

نظمت مصالح امن ولاية عنابة بتاريخ الأمس الموافق لـ 2024/09/14، عمليات شرطية واسعة النطاق، مست مختلف الأحياء و الساحات العمومية الكائنة بقطاع إختصاص أمن ولاية عنابة، بما في ذلك بلدية عنابة، البوني، الحجار، برحال و عين الباردة.

وتم على إثرها فحص حالة 313 شخص، مراقبة 104 دراجة نارية، و 98 مركبة، مع توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، توقيف 11 شخص محل بحث من طرف الجهات القضائية، توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا حيازة أسلحة بيضاء محظورة ، توقيف 20 شخص عن قضايا حيازة مواد محظورة حظرا مطلقا ذات منشأ أجنبي مصدرها التهريب ، تحرير 26 مخالفة مرورية، حجز 17 دراجة نارية، إضافة إلى حجز 62412 وحدة من المفرقعات و الألعاب النارية .

مصالح أمن ولاية عنابة ، تواصل بنفس العزيمة و القناعة عملياتها الشرطية لضمان أمن و راحة المواطنين ، كما تضع تحت تصرفهم أرقامها الهاتفية 1548 ، 17 ، 104 وتطبيقة ألو شرطة للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بامنهم و سلامة ممتلكاتهم.