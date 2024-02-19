عنابة:  حجز أزيد من 950 قرص مهلوس وتوقيف شخصين 

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن ولاية عنابة، بحر الأسبوع المنصرم، من حجز 958 مؤثر عقلي من نوع بريقابالين 300 ملغ.

العملية مكنت من حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية من العائدات الإجرامية. وكذا توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 26 و 34 سنة .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بتاريخ اليوم عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.