عنابة: حجز أكثر من 172 ألف وحدة من المشروبات الكحولية

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عنابة: حجز أكثر من 172 ألف وحدة من المشروبات الكحولية
بقلم عبد الناصر قلال

حجزت عناصر للدرك الوطني بعنابة  ازيد من 172 الف و973 وحدة  مشروبات كحولية من مختلف الأنواع الاحجام كانت موجهة للترويج بطريقة غير شرعية.

وذلك بالتنسيق مع  وحدات من الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالحجار و فصيلة الأمن و التدخل بالحجار.

تفاصيل العملية جاء بعد ورود معلومات الى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة مفادها حيازة مشروبات كحولية اجنبية ومحلية.

وذلك على مستوى أحد المستودعات ببلدية عين الباردة، و بعد استفاء جميع الاجراءات القانونية، تم تفتيش المستودع.

وأسفرت العملية عن حجز 166640 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع و الاحجام محلية الإنتاج.

في حين تم حجز 6333 وحدة من المشروبات الكحولية اجنبية الصنع و مبلغ مالي يقدر ب 117 مليون سنتيم من عائدات البيع.

وعلى اثر ذلك وبالتنسيق مع مفتشية اقسام الجمارك بعنابة، مديرية الضرائب ومديرية التجارة تم إنجاز ملف ضد المخالفين.

أين سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.


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