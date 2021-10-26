عنابة: حجز أزيد من 20 ألف فرص مهلوس من نوع بريغابالين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق من حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة مع توقيف شخصين. وحسب ذات المصالح العملية مكنت من وضع حد لنشاط شبكة منظمة مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية. كا تمت خلال العملية الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 30 و40 سنة.

وأضاق بيان ذات الصالح انه الكمية المحجوزة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ أزيد من 20 الف قرص مهلوس من نوع بريقابالين. كانت مخبأة داخل سيارة سياحة يستعملها اصاحبها لترويج هذه المهلوسات. كما تم ضبط مبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات الترويج بالإضافة إلى هواتف نقالة.

ليتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهما بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.