عنابة: حجز ازيد من 21 الف قرص مهلوس قادمة من وادي سوف

تمكنت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة من حجز ازيد من 21 الف و 885 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. وتوقيف 3 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 32 و38 سنة عن قضية الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية.

العملية تمت باستغلال معلومات تؤكد محاولة تمرير كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة الى ولاية عنابة كانت قادمة من ولاية واد سوف. أين تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع مختلف مصالح الدرك على مستوى الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي عنابة وڨالمة. أين تمكن أفراد الفصيلة من توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة من نوع “أتوس”.

وبعد استكمال التحريات والتحقيق معه تم توقيف شريكه الثاني على متن سيارة من نوع مارسيدس بمدينة عنابة. بحوزته مبلغ مالي يفوق 212 مليون سنتيم من عائدات الترويج أين تم انجاز ملف قضائي في حقهم و تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة.