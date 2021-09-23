عنابة.. حجز ازيد من 7000 قرص مهلوس وتوقيف شخصين

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار من حجز ازيد من 7000 قرص مهلوس من نوع بريقابالين و توقيف شخصين تتراوح اعمارهم ما بين 39 و 57 سنة ينحدرون من ولاية عنابة عن قضية الحيازة و المتاجرة في المؤثرات العقلية .

العملية تمت باستغلال معلومات تؤكد محاولة ترويج كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة باحد احياء ولاية عنابة أين تم وضع خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيه الأول و بعد اخضاعه للتفتيش تم العثور بمنزله على كمية من الاقراص المهلوسة قدرت ب 7072 قرص من نوع بريغابالين كما تم حجز سيارة سياحية تستعمل لنقل المواد المخذرة

استكمالا لمجريات التحقيق تم توقيف المشتبه الثاني أين تم انجاز ملف قضائي في حقهم و تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة