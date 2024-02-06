عنابة: حجز قرابة 1300 قرص مهلوس  وتوقيف شخصين بسيدي عمار

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي عمار، بحر الأسبوع المنصرم ، من توقيف رجل و إمرأة، يبلغان من العمر 30 و32 سنة مشتبه فيهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.

كما تمكنت الفرقة من حجز 1299 قرص مهلوس. وكذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية، جهاز حاسوب محمول.وأحزمة بلاستيكية لتخزين المؤثرات العقلية، وهاتفين نقالين.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما بتاريخ اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجارعن قضية حيازة ،تخزين، نقل ووضع للبيع مؤثرات عقلية. وكذا مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي أجنبية المنشأ ، قصد البيع عن طريق التهريب، انتحال صفة صيدلاني.