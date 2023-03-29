عنابة.. حجز  قرابة 4 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة بالحجار

تمكنت مصالح أمن دائرة الحجار ، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، من حجز قرابة 4 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء لعدم توفرها على شروط الحفظ والنظافة.

مع حجز 150 كغ من المواد الغذائية بدون وسم، وجاءت هذه العملية في إطار محاربة المضاربة و الممارسات التجارية غير القانونية إثر عمليات مراقبة للمحلات التجارية.

وفي نفس السياق قامت ذات المصالح بإتلاف 200 لتر من اللبن،10 كغ من الزبدة، بالإضافة إلى 18 كغ من العجائن والحلويات غير صالحة للاستهلاك البشري.

للإشارة تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين