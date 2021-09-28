عنابة: حجز كمية من الحليب والأجبان والسردين الفاسد

حجزت أعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة بالحجار، بالتنسيق مع مصالح الأمن، والمفتشية البيطرية، كمية من الحليب والأجبان والمرطبات فاسدة، وتفتقر لشروط التخزين.

وحسب مديرية التجارة لولاية عنابة، فقد تمت هذه العملية على مستوى حاجز أمني. أسفر عن حجز وإتلاف 600 لتر من الحليب المبستر لعدم إحترام درجة الحرارة لنقل المواد الغذائية. بالإضافة إلى 150 كلغ من الجبن الذائب، و76.5 كلغ من المرطبات بالكريمة، و70 لتر من مادة اللبن.

كما تم حجز خلال ذات العملية 20 كلغ من مادة السردين الطازج لعدم إحترام درجة الحرارة لنقل المواد الغذائية.

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