عنابة: حجز وإتلاف كمية معتبرة من المواد الغدائية

قامت مصالح الرقابة وقمع الغش بولاية عنابة من حجز وإتلاف كمية معتبرة من المواد الغدائية والمشروبات الغازية بالإضافة إلى مياه معذنية.

وحسب ذات المصالح، العملية تدخل في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية لأشعة الشمس وعدم إحترام شروط الحفظ والتخزين.

أين تمكنت ذات المصالح من حجز وإتلاف سلع بقيمة إجمالية تفوق 127 مليون سنتيم في مستودع تخزين تابع لتاجر بالجملة.

وتمثلت السلع في 2.36 طن من الدقيق (الفرينة)، وكذا 36744 لتر من المياه المعدنية ومياه المنبع، إضافة إلى 2450 لتر من المشروبات الغازية والعصائر.