عنابة.. حجز وإتلاف 1.4 طن من المواد الفاسدة ببلدتي سيدي عمار والبوني

حجزت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش لمديرية التجارة بعنابة حوالي 1.4طن من مادتي “الزيتون والاجبان”بمختلف أنواعها منتهية الصلاحية وفاسدة معروضة للبيع.

وحسب ذات المصلحة فإن العملية تمت أول أمس على مستوى غرف التبريد بحي سيدي سالم بلدية البوني.

أين تم سحب نهائي وإتلاف للمواد المحجوزة وتحرير محاضر قضائية في حق أصحاب غرف التبريد.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 2466 لتر متمثلة في مشروبات غازية ومياه معدنية كانت معروضة للبيع خارج المحلات التجارية.

إضافة إلى كونها كانت معروضة للشمس في عدد من المحلات التجارية ببلدية سيدي عمار.