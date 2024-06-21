عنابة: حجز وإتلاف 2.2 طن من لحوم وأحشاء الأغنام فاسدة كانت مخزنة بأحد غرف التبريد

أسفرت عملية رقابية لفرق حماية المستهلك بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، قامت بها بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية عنابة، منتصف الأسبوع الماضي خلال أيام عيد الأضحى إلى سحب واتلاف 2.2 طن من اللحوم الحمراء وأحشاء الأغنام غير صالحة للاستهلاك كانت مخزنة بأحد غرف التبريد عبر إقليم بلدية عنابة تحضيرا لتوجها للتسويق.

حيث توصل أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة في إطار التحقيقات المتواصلة لحماية الصحة العمومية بالتزامن مع عيد الأضحى وإرتفاع درجات الحرارة إلى معلومات تفيد بوجود كمية كبيرة من اللحوم الحمراء مخزنة دون التصريح بها تشمل ذبائح أغنام وأحشائها، ليتم التنقل للمعاينة الميدانية رفقة مصالح الأمن و الطبيب البيطري التابع لمصالح المفتشية البيطرية لولاية عنابة الذي أكد عدم صلاحية اللحوم الحمراء المخزنة والتي شملت أكثر من 40 ذبيحة غنم وأزيد من 130 من الأحشاء (غرنوق) وأحشاء أخرى (الكرشة)، ليتم تشميع غرفة التبريد واستدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات الإدارية، وبعد تكون استكمال ملف المتابعة الإدارية والقضائية تم اتلاف الكمية المحجوزة والمقدرة بقرابة 2.2 طن من اللحوم الحمراء للغنم وأحشائها على مستوى مرز الردم التقني بالبركة الزرقاء ببلدية البوني بمعينةى مصالح الأمن و مصالح البلدية والطبيب البيطري.

تبقى فرق مديرية التجارة سواء شعبة قمع الغش أوالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية مجندة لحماية الصحة العمومية والمستهلك من مختلف أنواع الغش التجاري أوالممارسات التجارية غير النزيهة وغير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين.