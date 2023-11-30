عنابة.. حجز 1797 قرص “صاروخ”

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن الولاية من وضع حد لنشاط شخصين. ويبلغ الشخصان من العمر 26 و28 سنة، مشتبه فيهما في نقل و ترويج المؤثرات العقلية.

كما تمكنت الفرقة من حجز 1797 قرص برڨابالين 300 ملغ من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي. سيارة سياحية تستعمل في نقل وترويج المؤثرات العقلية. إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

أين تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بتاريخ الأمس عن قضية حيازة وشحن ونقل وتخزين. وعرض ووضع مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلي بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. تهريب مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي بإستعمال وسيلة نقل.