عنابة.. حجز 2.5 قنطار من الملح غير صالح للاستهلاك بمخبزة بالبوني

حجزت مصالح أمن البوني، مساء امس بالتنسيق مع فرق قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بعنابة، 2.5 قنطار من الملح المغشوش.

الملح غير الصالح للاستهلاك اكتشف بإحدى المخابز بحي بوخضرة 3 بلدية البوني.

وبحسب مصادر النهار فإن الملح المغشوش وغير الصحي بالمخبزة.

حجز، من قبل مصالح الأمن الخارجي ببوخضرة 3.

بناء على مراسلة تنص على الحجز الفوري لهذا النوع من الملح غير الصحي الذي يتسبب استهلاكه المتواصل في أمراض للمستهلك.

وبعد التأكد من نوعية الملح التي لا تتوفر على الشروط الصحية والقانونية تم حجز الكمية المخزنة.

في حين تم تحرير محضر في حق صاحب المخبزة.