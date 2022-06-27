عنابة..حجز 20 دراجة نارية و وضعها في المحشر البلدي

حجزت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني 20 دراجة نارية، مع وضعها في المحشر البلدي، وهذا على خلفية منع التنقل والتجوال بواسطتها عبر طول الشريط الساحلي لبلدية عنابة.

وتزامنا وحلول موسم الاصطياف و في إطار الحد من ظاهرة حوادث المرور المتسبب فيها سواق الدراجات النارية و عملا بالقرار الولائي الصادر عن والي ولاية عنابة الذي يمنع من خلاله التنقل والتجوال بواسطة الدراجات النارية عبر الشوارع و الانهج الواقعة على طول طول الشريط الساحلي لبلدية عنابة و الممتد من مركز الخروبة الى موقع رأس الحمراء.

وفي هذا السياق باشرت مصالح المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة مدعمين بفصائل الأمن و التدخل على مستوى الطريق الولائي رقم 22 الرابط بين عنابة و منطقة رأس الحمراء من خلال وضع خطة أمنية لمحاربة هذه الظاهرة على مستوى مختلف شوارع ومفترق الطرق لبلدية عنابة والتي أسفرت عن العملية عن توقيف 20 دراجة نارية من مختلف الأنواع تم اقتيادهم الى مقر الفرقة في انتظار التاكد من الوثائق الادارية للدرجات النارية.

كما سيتم وضع الدراجات النارية بالمحشر البلدي بعنابة مباشرة بعد تقديم الوثائق الادارية للدرجات النارية و التاكد من هوية السائق.

تجدر الاشارة، الى ان هذا القرار دخل حيز الخدمة بتاريخ 17 جوان 2022 مع الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف و يستمر الى غاية تاريخ 30 سبتمبر 2022 نهاية موسم الاصطياف.

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