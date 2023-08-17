عنابة: حجز 200 ألف وحدة من مادة الشمة المقلدة وتوقيف شخصين

تمكنت فرقة قمع الإجرام، الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخصين (27 و 33 سنة)، مشتبه فيهما في قضية ممارسات تجارية تدليسية، حيازة ونقل التبغ بدون رخصة، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، عدم احترام إلزامية أمن المنتوج.

وقائع القضية تعود إلى بداية الأسبوع في حدود الساعة الثانية صباحا، وبناءا على معلومات مفادها وجود شاحنة بصدد تفريغ الحمولة، بأحد المستودعات، وبتفتيش المستودع تم حجز 203200 وحدة من مادة الشمة المقلدة من مختلف العلامات، بوزن إجمالي المقدر بـ 7 طن و142 كلغ، 5400 وحدة من مادة الفحم سريع الإشتعال خاص بالشيشة، إضافة إلى حجز شاحنة تستعمل في نقل مادة الشمة.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.